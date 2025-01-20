Чи може допомога Україні від США різко скоротитися за Трампа: думка Шольца

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не очікує різкого скорочення допомоги Україні від США, коли Дональд Трамп стане президентом. Цього, ймовірно, не станеться в найближчому майбутньому.

Як передає РБК-Україна , про це Шольц заявив на заході Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"Я не очікую негайного зниження підтримки України з боку США в найближчому майбутньому. Ми побачимо, що станеться в довгостроковій перспективі", - зазначив Шольц.

За словами канцлера, його думка ґрунтується на намірі Трампа знайти рішення конфлікту найближчим часом і поговорити про це з російським диктатором Володимиром Путіним.

При цьому Шольц уточнив, що розв'язання війни не має відбутися через голови українців і Європи.