Чи може допомога Україні від США різко скоротитися за Трампа: думка Шольца
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не очікує різкого скорочення допомоги Україні від США, коли Дональд Трамп стане президентом. Цього, ймовірно, не станеться в найближчому майбутньому.
Як передає РБК-Україна, про це Шольц заявив на заході Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Я не очікую негайного зниження підтримки України з боку США в найближчому майбутньому. Ми побачимо, що станеться в довгостроковій перспективі", - зазначив Шольц.
За словами канцлера, його думка ґрунтується на намірі Трампа знайти рішення конфлікту найближчим часом і поговорити про це з російським диктатором Володимиром Путіним.
При цьому Шольц уточнив, що розв'язання війни не має відбутися через голови українців і Європи.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена надала Україні велику кількість військової та фінансової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. Наразі невідомо, чи продовжуватиме допомогу Трамп.
Як писало Financial Times із посиланням на джерела, Трамп хоче й надалі передавати українським захисникам зброю.
Також обраний президент США вважає, що постачання зброї в Україну після припинення вогню забезпечуватиме "мир через силу".
Зі свого боку сам Трамп допускав, що після його приходу до влади допомога Україні, яка обороняється від російського вторгнення, може скоротитися.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.