Шольц Трампу: США являются ближайшим союзником Германии за пределами Европы

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Соединённые Штаты Америки являются ближайшим союзником Германии за пределами Европы. И это в дальнейшем должно так оставаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В частности, Шольц заявил, что администрация президента США Дональда Трампа будет "держать мир на крючке" в ближайшие годы в таких сферах, как энергетика, климат и торговля.

"Без лишнего волнения и возмущения, но также без фальшивого подхалимства или заикания. Нет ничего плохого в том, чтобы заботиться об интересах собственной страны. Мы все это делаем. Просто сотрудничество и взаимопонимание с другими обычно также отвечает нашим собственным интересам", - сказал Шольц.

Он считает, что в мире, который через социальные сети постоянно балансирует на грани нервного срыва необходимо отвечать на действия Трампа "холодной головой".

"США - наш ближайший союзник за пределами Европы, и я сделаю все, чтобы он оставался таковым, потому что это в наших общих интересах и ... это необходимо для мира и безопасности во всем мире", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает резкого сокращения помощи Украине от США, когда Дональд Трамп станет президентом. Этого, вероятно, не произойдет в ближайшем будущем.