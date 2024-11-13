Шольц про Taurus для України: маємо зробити все для допомоги, але без "ескалації"

Німеччина має допомогти Україні всім необхідним у її обороні від російських окупантів. Але водночас не можна допустити "ескалації".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца у Бундестазі.
"Незмінною залишається необхідність того, щоб ми все зробили, щоб допомогти Україні. Але водночас незмінною залишається необхідність зробити все, щоб ця війна не ескалувала надалі, а ми не стали стороною війни", - заявив Шольц.
Канцлер наголосив, що його позиція щодо передачі Україні далекобійних ракет залишається незмінною. Таким чином Німеччина "не понесе відповідальності за ескалацію" у війні Росії проти України.
"Я проти того, щоб зброя, яку ми поставляємо, била вглиб російської території. І я не зміню своєї позиції щодо постачання крилатих ракет з Німеччини", - додав Шольц.
Також він уточнив, що підтримує допомогу Україні у війні із російськими окупантами, але "не за рахунок пенсій та медичного обслуговування".
Нагадаємо, Україна з минулого року просить Німеччину про постачання ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.
Незважаючи на те, що топ-чиновники у Німеччині виступали за таку допомогу українським захисникам, категорично проти виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Зокрема він виправдовував свою позицію тим, що Україна нібито може вдарити такими ракетами по Москві. Але варто зауважити, що українські захисники поки що жодного разу не використовували отримані від країн Заходу далекобійні ракети для ударів углиб Росії, оскільки діє відповідна заборона.
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