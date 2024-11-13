Шольц про Taurus для України: маємо зробити все для допомоги, але без "ескалації"

"Незмінною залишається необхідність того, щоб ми все зробили, щоб допомогти Україні. Але водночас незмінною залишається необхідність зробити все, щоб ця війна не ескалувала надалі, а ми не стали стороною війни", - заявив Шольц.

Канцлер наголосив, що його позиція щодо передачі Україні далекобійних ракет залишається незмінною. Таким чином Німеччина "не понесе відповідальності за ескалацію" у війні Росії проти України.

"Я проти того, щоб зброя, яку ми поставляємо, била вглиб російської території. І я не зміню своєї позиції щодо постачання крилатих ракет з Німеччини", - додав Шольц.

Також він уточнив, що підтримує допомогу Україні у війні із російськими окупантами, але "не за рахунок пенсій та медичного обслуговування".