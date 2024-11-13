Шольц о Taurus для Украины: должны сделать все для помощи, но без "эскалации"

Германия должна помочь Украине всем необходимым в ее обороне от российских оккупантов. Но, в то же время, нельзя допустить "эскалации".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление канцлера Германии Олафа Шольца в Бундестаге.
"Неизменной остается необходимость того, чтобы мы все сделали, чтобы помочь Украине. Но в то же время неизменной остается необходимость сделать все, чтобы эта война не эскалировала в дальнейшем, а мы не стали стороной войны", - заявил Шольц.
Канцлер подчеркнул, что его позиция по поводу передачи Украине дальнобойных ракет остается неизменной. Таким образом Германия "не понесет ответственность за эскалацию" в войне России против Украины.
"Я против того, чтобы оружие, которое мы поставляем, било вглубь российской территории. И я не изменю своей позиции относительно поставок крылатых ракет из Германии", - добавил Шольц.
Также он уточнил, что поддерживает помощь Украине в войне с российскими оккупантами, но "не за счет пенсий и медицинского обслуживания".
Напомним, Украина с прошлого года просит Германию о поставках ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.
Несмотря на то, что топ-чиновники в Германии выступали за такую помощь украинским защитникам, категорически против выступил канцлер Германии Олаф Шольц.
В частности, он оправдывал свою позицию тем, что Украина якобы может ударить такими ракетами по Москве. Но, стоит заметить, что украинские защитники пока что ни разу не использовали полученные от стран Запада дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, поскольку действует соответствующий запрет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.