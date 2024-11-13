Шольц о Taurus для Украины: должны сделать все для помощи, но без "эскалации"

"Неизменной остается необходимость того, чтобы мы все сделали, чтобы помочь Украине. Но в то же время неизменной остается необходимость сделать все, чтобы эта война не эскалировала в дальнейшем, а мы не стали стороной войны", - заявил Шольц.

Канцлер подчеркнул, что его позиция по поводу передачи Украине дальнобойных ракет остается неизменной. Таким образом Германия "не понесет ответственность за эскалацию" в войне России против Украины.

"Я против того, чтобы оружие, которое мы поставляем, било вглубь российской территории. И я не изменю своей позиции относительно поставок крылатых ракет из Германии", - добавил Шольц.

Также он уточнил, что поддерживает помощь Украине в войне с российскими оккупантами, но "не за счет пенсий и медицинского обслуживания".