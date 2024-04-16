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Шольц та Нехаммер критикували Борреля через позицію щодо Сектора Газу, - Politico

Вівторок 16 квітня 2024 09:39
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Шольц та Нехаммер критикували Борреля через позицію щодо Сектора Газу, - Politico Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Канцлери Німеччини та Австрії Олаф Шольц та Карл Негаммер розкритикували главу зовнішньополітичного відомства Європейського союзу (ЄС) Жозепа Борреля через його позицію щодо Сектора Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Під час саміту ЄС у березні Шольц та Негаммер, під час гарячого обміну думками щодо війни між Ізраїлем та ХАМАСом, виступили проти Борреля через відверту критику останнього в бік Тель-Авіва на тлі зростання кількості жертв у Секторі Газа.

"Ви не говорите від імені Німеччини та Австрії щодо Гази" було головним посланням обидвох канцлерів Боррелю.

Втім, попри критику, країни ЄС все ж погодились щодо заклику до припинення вогню в Секторі Газа, що, як пише Politico, "стало рідкісним проявом одностайності".

Водночас один із представників ЄС зауважив, що Боррель, зі свого боку, завжди засуджував напади ХАМАС та закликав до звільнення заручників, а також гуманітарної паузи.

Інші ж дипломати розповіли, що відносини між Німеччиною та Боррелем суттєво погіршились після того, як останній у 2021 році не відреагував на сумніви голови Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова в тому, що Олексія Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною військового призначення.

Очікується, що лідери ЄС знову зберуться у середу, або ж четвер, аби обговорити політику блоку після атаки Ірану на Ізраїль.

Війна в Секторі Газа

Нагадаємо, минулої осені бойовики терористичного угруповання ХАМАС напали на територію Ізраїля з Сектору Газа. У відповідь на це Ізраїль ввів війська в Секторі Газа та почав військову операцію для ліквідації ХАМАС.

В середині березня прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху заявляв, що Тель-Авів близький до завершення останньої частини бойових дій в Секторі Газа. Як заявляв голова уряду, військова операція може завершитися приблизно через місяць або два.

Армія оборони Ізраїлю в ніч проти 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини Сектору Газа.

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Сектор Газа Олаф Шольц
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