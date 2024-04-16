Шольц и Нехаммер критиковали Борреля из-за позиции по Сектору Газа, - Politico

Канцлеры Германии и Австрии Олаф Шольц и Карл Негаммер раскритиковали главу внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля из-за его позиции по Сектору Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Во время саммита ЕС в марте Шольц и Негаммер, во время горячего обмена мнениями о войне между Израилем и ХАМАСом, выступили против Борреля из-за откровенной критики последнего в сторону Тель-Авива на фоне роста количества жертв в Секторе Газа.

"Вы не говорите от имени Германии и Австрии по Газе" было главным посланием обоих канцлеров Боррелю.

Впрочем, несмотря на критику, страны ЕС все же согласились относительно призыва к прекращению огня в Секторе Газа, что, как пишет Politico, "стало редким проявлением единодушия".

В то же время один из представителей ЕС отметил, что Боррель, со своей стороны, всегда осуждал нападения ХАМАС и призывал к освобождению заложников, а также гуманитарной паузе.

Другие же дипломаты рассказали, что отношения между Германией и Боррелем существенно ухудшились после того, как последний в 2021 году не отреагировал на сомнения главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова в том, что Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом военного назначения.

Ожидается, что лидеры ЕС снова соберутся в среду, или же четверг, чтобы обсудить политику блока после атаки Ирана на Израиль.

Война в Секторе Газа

Напомним, прошлой осенью боевики террористической группировки ХАМАС напали на территорию Израиля из Сектора Газа. В ответ на это Израиль ввел войска в Секторе Газа и начал военную операцию для ликвидации ХАМАС.

В середине марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Тель-Авив близок к завершению последней части боевых действий в Секторе Газа. Как заявлял глава правительства, военная операция может завершиться примерно через месяц или два.

Армия обороны Израиля в ночь на 7 апреля вывела почти все свои войска из южной части Сектора Газа.