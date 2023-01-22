Шольц та Макрон заявили про непохитну підтримку України "доти, поки це необхідно"

Німеччина та Франція будуть допомагати Україні до тих пір, скільки це буде необхідно. Обидві країни заявили про непохитну підтримку.

Відповідну заяву зробили президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Сьогодні у Парижі проходить зустріч Шольца та Макрона на честь 60-ї річниці укладення договору про примирення між двома країнами. Під час своїх звернень лідери згадали Україну.

"Ми продовжуватимемо надавати Україні, поки це необхідно, всю підтримку, якої вона потребує. Разом, як європейці, щоб захистити наш європейський проєкт миру", - сказав Шольц.

Водночас Макрон запевнив, що підтримка буде "непохитною" в усіх сферах.

"Після 24 лютого наш союз не був розділений і не ухилився від своєї відповідальності", - додав президент Франції.

Крім того, канцлер назвав Німеччину та Францію "локомотивом" Європи, які можуть "трансформувати суперечності та розбіжності інтересів у дії, що сходяться".

Макрон своєю чергою закликав обидві країни стати "першопрохідцями у справі відродження" Європи. Він закликав створити нову енергетичну модель та "інновацій і технологій завтрашнього дня", щоб ЄС показав себе "самостійна геополітична сила в питаннях оборони, космосу, дипломатії".