Шольц и Макрон заявили о непоколебимой поддержке Украины "до тех пор, пока это необходимо"

Германия и Франция будут помогать Украине до тех пор, как это будет необходимо. Обе страны заявили о непоколебимой поддержке.

Соответствующее заявление сделали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Сегодня в Париже проходит встреча Шольца и Макрона в честь 60-летия заключения договора о примирении между двумя странами. Во время своих обращений лидеры упомянули Украину.

"Мы будем продолжать оказывать Украине, пока это необходимо, всю поддержку, в которой она нуждается. Итого, как европейцы, чтобы защитить наш европейский проект мира", - сказал Шольц.

В то же время Макрон заверил, что поддержка будет "непоколебима" во всех сферах.

"После 24 февраля наш союз не был разделен и не уклонился от своей ответственности", - добавил президент Франции.

Кроме того, канцлер назвал Германию и Францию "локомотивом" Европы, которые могут "трансформировать противоречия и разногласия интересов в сходящихся действиях".

Макрон в свою очередь призвал обе страны стать "первопроходцами в деле возрождения" Европы. Он призвал создать новую энергетическую модель и "инноваций и технологий завтрашнего дня", чтобы ЕС показал себя "самостоятельной геополитической силой в вопросах обороны, космоса, дипломатии".