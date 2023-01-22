ua ru
Вс, 22 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шольц и Макрон заявили о непоколебимой поддержке Украины "до тех пор, пока это необходимо"

Новина українською →
Париж, Воскресенье 22 января 2023 15:57
Шольц и Макрон заявили о непоколебимой поддержке Украины "до тех пор, пока это необходимо" Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Германия и Франция будут помогать Украине до тех пор, как это будет необходимо. Обе страны заявили о непоколебимой поддержке.

Соответствующее заявление сделали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Сегодня в Париже проходит встреча Шольца и Макрона в честь 60-летия заключения договора о примирении между двумя странами. Во время своих обращений лидеры упомянули Украину.

"Мы будем продолжать оказывать Украине, пока это необходимо, всю поддержку, в которой она нуждается. Итого, как европейцы, чтобы защитить наш европейский проект мира", - сказал Шольц.

В то же время Макрон заверил, что поддержка будет "непоколебима" во всех сферах.

"После 24 февраля наш союз не был разделен и не уклонился от своей ответственности", - добавил президент Франции.

Кроме того, канцлер назвал Германию и Францию "локомотивом" Европы, которые могут "трансформировать противоречия и разногласия интересов в сходящихся действиях".

Макрон в свою очередь призвал обе страны стать "первопроходцами в деле возрождения" Европы. Он призвал создать новую энергетическую модель и "инноваций и технологий завтрашнего дня", чтобы ЕС показал себя "самостоятельной геополитической силой в вопросах обороны, космоса, дипломатии".

Напомним, ранее президент Франции заявил, что Европа переживает беспрецедентный кризис, вызванный войной в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Эммануэль Макрон Олаф Шольц
NEWS
Минобороны проведет проверку и пойдет в СБУ из-за скандальной публикации о закупках для армии
Минобороны проведет проверку и пойдет в СБУ из-за скандальной публикации о закупках для армии
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина