Шольц и Макрон заявили о непоколебимой поддержке Украины "до тех пор, пока это необходимо"
Германия и Франция будут помогать Украине до тех пор, как это будет необходимо. Обе страны заявили о непоколебимой поддержке.
Соответствующее заявление сделали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Сегодня в Париже проходит встреча Шольца и Макрона в честь 60-летия заключения договора о примирении между двумя странами. Во время своих обращений лидеры упомянули Украину.
"Мы будем продолжать оказывать Украине, пока это необходимо, всю поддержку, в которой она нуждается. Итого, как европейцы, чтобы защитить наш европейский проект мира", - сказал Шольц.
В то же время Макрон заверил, что поддержка будет "непоколебима" во всех сферах.
"После 24 февраля наш союз не был разделен и не уклонился от своей ответственности", - добавил президент Франции.
Кроме того, канцлер назвал Германию и Францию "локомотивом" Европы, которые могут "трансформировать противоречия и разногласия интересов в сходящихся действиях".
Макрон в свою очередь призвал обе страны стать "первопроходцами в деле возрождения" Европы. Он призвал создать новую энергетическую модель и "инноваций и технологий завтрашнего дня", чтобы ЕС показал себя "самостоятельной геополитической силой в вопросах обороны, космоса, дипломатии".
Напомним, ранее президент Франции заявил, что Европа переживает беспрецедентный кризис, вызванный войной в Украине.
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