Шольц надеется на поражение Трампа на выборах президента США
Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется, что Дональд Трамп потерпит поражение на выборах президента США в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, его не впечатлило заявление о выдвижении кандидатуры Трампа на пост президента США. Особенно после неубедительного результата республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.
"Теперь можно надеяться, что, как и на прошлых выборах, выбор против популизма останется возможным", - добавил Шольц.
Он также отметил, что нынешний президент США Джо Байдена является умным и опытным политиком, который укрепляет трансатлантический союз и ценит отношения между Европой и США.
Напомним, ранее сообщалось, что помощники Трампа подали документы для участия в выборах 2024 года. Республиканец занимал президентский пост с 2017 по 2021 годы.
Джо Байден уже отреагировал, опубликовав видеоподборку с ключевыми событиями времен пребывания своего предшественника в Белом доме с подписью "Дональд Трамп подвел Америку".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.