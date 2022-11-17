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Шольц надеется на поражение Трампа на выборах президента США

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Вашингтон, Четверг 17 ноября 2022 02:33
Шольц надеется на поражение Трампа на выборах президента США Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется, что Дональд Трамп потерпит поражение на выборах президента США в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, его не впечатлило заявление о выдвижении кандидатуры Трампа на пост президента США. Особенно после неубедительного результата республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

"Теперь можно надеяться, что, как и на прошлых выборах, выбор против популизма останется возможным", - добавил Шольц.

Он также отметил, что нынешний президент США Джо Байдена является умным и опытным политиком, который укрепляет трансатлантический союз и ценит отношения между Европой и США.

Напомним, ранее сообщалось, что помощники Трампа подали документы для участия в выборах 2024 года. Республиканец занимал президентский пост с 2017 по 2021 годы.

Джо Байден уже отреагировал, опубликовав видеоподборку с ключевыми событиями времен пребывания своего предшественника в Белом доме с подписью "Дональд Трамп подвел Америку".

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Дональд Трамп Олаф Шольц
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