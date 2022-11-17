Шольц надеется на поражение Трампа на выборах президента США

Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется, что Дональд Трамп потерпит поражение на выборах президента США в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, его не впечатлило заявление о выдвижении кандидатуры Трампа на пост президента США. Особенно после неубедительного результата республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

"Теперь можно надеяться, что, как и на прошлых выборах, выбор против популизма останется возможным", - добавил Шольц.

Он также отметил, что нынешний президент США Джо Байдена является умным и опытным политиком, который укрепляет трансатлантический союз и ценит отношения между Европой и США.