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Шольц сократил военную поддержку Украины, несмотря на обещания, - Welt

Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Немецкий канцлер Олаф Шольц сократил военную поддержку Украины, несмотря на обещания нарастить поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Издание отмечает, что Шольц продолжает обещать, что Германия нарастит поставки, однако судя по списку от федерального правительства, они только сокращаются.

Впервые Берлин опубликовал список 21 июня, и с тех пор трижды обновлял его. Согласно этим сведениям, Украина за последние три недели получила всего две поставки - 42 тысячи пайков и 102 небронированных автомобиля.

Немецкая оппозиция уже критикует позицию правительства Германии.

"Публичная речь и действия в федеральном правительстве явно отличаются. Это позор", - заявил один из лидеров фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай.

По его словам, нежелание поставлять оружие наносит ущерб репутации Германии.

Напомним, ранее стало известно, что Германия передала 80 пикапов для нужд Вооруженных сил Украины.

До этого сообщалось, что Германия передала артиллерию и запчасти к истребителям МиГ-29.

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УкраинаГерманияОлаф Шольц