Шольц - Сі Цзіньпіну про війну Росії проти України: це створює багато проблем

Так, на початку своєї промови німецький канцлер звернув увагу китайського лідера на війну в Україні.

"Ми зібралися разом у момент, відзначений великою напругою. Зокрема, я хочу виділити війну Росії проти України, яка створює багато проблем для нашого світопорядку, що базується на правилах", - заявив Шольц.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснить візит до Китаю, де планує обговорити російське вторгнення в Україну.

Після чого Шольц заявив, Китай несе "особливу відповідальність" у контексті війни Росії проти України.

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