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Шольц розповів, як запропонував Орбану залишити залу під час голосування за Україну

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що він запропонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану залишити зал під час голосування за початок переговорів з Україною для вступу в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Він зазначив, що не хоче робити перерву на каву для угорського прем'єр-міністра Орбана правилом на самітах ЄС, щоб обійти його вето.

"Неможливо щоразу вирішувати проблему, виходячи за двері. Це для особливих моментів", - підкреслив Шольц. 

Він додав, що запропонував Орбану взяти невеликий тайм-аут, щоб дати можливість країнам-членам домовитися про переговори щодо вступу до ЄС з Україною. Після недовгих роздумів Орбан погодився, пояснив Шольц.

"Тоді ми ухвалили рішення залишити 26 осіб у залі", - додав канцлер. 

Однак Шольц підкреслює, що це був "не виверт", а пропозиція допомоги Орбану. "

Це рішення, яке ми ухвалили за взаємною згодою відповідно до наших правил. Це не те, що потрібно робити щоразу", - додав він.

Переговори щодо вступу України до ЄС

14 грудня лідери країн Євросоюзу під час саміту схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося, незважаючи на те, що Угорщина загрожувала накласти вето на ініціативу.

Як повідомляли західні ЗМІ, прем’єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, коли на саміті обговорювалося питання відкриття вступних переговорів з Україною. Пізніше з'ясувалося, що такий вихід на чолі угорського уряду нібито запропонував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Більш детально про те, що очікує на Україну після рішення про переговори, - у матеріалі РБК-Україна.

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