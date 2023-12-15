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Шольц рассказал, как предложил Орбану покинуть зал во время голосования за Украину

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что он предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану покинуть зал во время голосования за начало перегововоров с Украиной для вступления в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Он отметил, что не хочет делать перерыв на кофе для венгерского премьер-министра Орбана правилом на саммитах ЕС, чтобы обойти его вето.

"Невозможно каждый раз решать проблему, выходя за дверь. Это для особых моментов", - подчеркнул Шольц. 

Он добавил, что предложил Орбану взять небольшой тайм-аут, чтобы дать возможность странам-членам договориться о переговорах по вступлению в ЕС с Украиной. После недолгих раздумий Орбан согласился, пояснил Шольц.

"Тогда мы приняли решение оставить 26 человек в зале", - добавил канцлер. 

Однако Шольц подчеркивает, что это была "не уловка", а предложение помощи Орбану. "

Это решение, которое мы приняли по взаимному согласию в соответствии с нашими правилами. Это не то, что нужно делать каждый раз", - добавил он. 

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

14 декабря лидеры стран Евросоюза в ходе саммита одобрили начало переговоров о вступлении Украины в блок. Это произошло, несмотря на то, что Венгрия угрожала наложить вето на инициативу.

Как сообщали западные СМИ, премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, когда на саммите обсуждался вопрос открытия вступительных переговоров с Украиной. Позже выяснилось, что такой выход главе венгерского правительства якобы предложил канцлер Германии Олаф Шольц.

Более детально о том, что ожидает Украину после решения о переговорах, - в материале РБК-Украина.

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