Шольц розповів, як Путін пояснював йому своє рішення перед вторгненням в Україну

Шольц розповів про свою чотиригодинну зустріч у Кремлі з Путіним у лютому 2022 року під час спілкування з громадянами в рамках Фестивалю демократії.

За словами Шольца, Путін виклав йому свої імперські погляди, зокрема те, що, на думку диктатора, кордони суверенних країн "можна змінювати за допомогою сили".

Путін намагався переконати Шольца, "що Україна та Білорусь є частинами Росії". Олександр Лукашенко, зазначив канцлер, проти цього не заперечує.

Також причиною для повномасштабної війни Путін назвав бажання України стати членом НАТО. За словами Шольца, він тоді сказав російському диктатору, що "про це не йдеться, принаймні, ще років 30".

Крім цього, Путін також виклав німецькому канцлеру свої фантазії про "нацистський режим" в Україні. "Говорити про це, коли президентом є єврей.... Варто собі уявити, наскільки це абсурдне, ганебне пояснення для обґрунтування війни", — оцінив Шольц почуте від Путіна.

Канцлер зауважив, що на війні гинуть не лише українці, але й росіяни. Він переконаний, що це відбувається "лише заради того, щоби колись у підручниках історії, які він (Путін, – ред.) навіть не зможе прочитати, років через 100, було написано, що він завоював пару кілометрів".

Реакція Такера Карлсона на "нацизм в Україні" від Путіна