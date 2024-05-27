Шольц рассказал, как Путин объяснял ему свое решение перед вторжением в Украину

Шольц рассказал о своей четырехчасовой встрече в Кремле с Путиным в феврале 2022 года во время общения с гражданами в рамках Фестиваля демократии.

По словам Шольца, Путин изложил ему свои имперские взгляды, в том числе то, что, по мнению диктатора, границы суверенных стран "можно менять с помощью силы".

Путин пытался убедить Шольца, "что Украина и Беларусь являются частями России". Александр Лукашенко, отметил канцлер, против этого не возражает.

Также причиной полномасштабной войны Путин назвал желание Украины стать членом НАТО. По словам Шольца, он тогда сказал российскому диктатору, что "об этом речь не идет, по крайней мере, еще лет 30".

Кроме того, Путин также изложил немецкому канцлеру свои фантазии о "нацистском режиме" в Украине. "Говорить об этом, когда президент еврей... Стоит себе представить, насколько это абсурдное, позорное объяснение для обоснования войны", — оценил Шольц услышанное от Путина.

Канцлер заметил, что на войне гибнут не только украинцы, но и россияне. Он убежден, что это происходит "только ради того, чтобы когда-нибудь в учебниках истории, которые он (Путин – ред.) даже не сможет прочитать, лет через 100, было написано, что он завоевал пару километров".

Реакция Такера Карлсона на "нацизм в Украине" от Путина