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Шольц розкритикував партнерів за "змагання" у постачанні зброї Україні

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував деякі країни, які ведуть, за його словами, "публічні змагання" у постачанні зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шольц під час виступу у Бундестазі заявив, що певна конкуренція між партнерами у постачанні Україні озброєння завдає шкоди єдності між союзниками.

"Ми зберігаємо та зміцнюємо цю згуртованість, спочатку конфіденційно готуючи рішення - і лише потім повідомляючи про них", - сказав канцлер.

Він наголосив, що у питанні постачання зброї Україні, зокрема танків, він перебуває у тісній координації з президентом США Джо Байденом.

"Що шкодить нашій єдності, то це публічне змагання, щоб перевершити один одного за напрямами: бойові танки, підводні човни, літаки - хто дасть більше?" - заявив Шольц.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув можливість постачання Україні сучасних винищувачів.

Крім того, він розкритикував німецьких політиків, які ведуть дискусії про винищувачі для України, і закликав припинити їх.

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