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Шольц раскритиковал партнеров за "соревнование" в поставках оружия Украине

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал некоторые страны, которые ведут, по его словам, "публичные соревнования" в поставках оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что определенная конкуренция между партнерами по поставкам Украине вооружения наносит ущерб единству между союзниками.

"Мы сохраняем и укрепляем эту сплоченность, сначала конфиденциально готовя решение - и только потом сообщая о них", - сказал канцлер.

Он отметил, что в вопросе поставок оружия Украине, в частности танков, он находится в тесной координации с президентом США Джо Байденом.

"Что вредит нашему единству, то это публичное соревнование, чтобы превзойти друг друга по направлениям: боевые танки, подлодки, самолеты - кто даст больше?" - заявил Шольц.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц откинул возможность поставки Украине современных истребителей.

Кроме того, он раскритиковал немецких политиков, которые ведут дискуссии об истребителях для Украины, и призвал прекратить их.

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