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Шольц роз'яснив, коли Путін завершить війну в Україні

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що російський диктатор Володимир Путін завершить війну тоді, коли зрозуміє, що її неможливо виграти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він ухвалить це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", - сказав Шольц.

Очільник німецького уряду пообіцяв, що його країна не припинить своїх зусиль з підтримки України у війні проти Росії та закликав Захід продовжувати таку підтримку.

Він нагадав, що Німеччина на сьогоднішній день виділила Києву військову підтримку на 28 млрд євро і додав, що підтримка Заходом України є "ключем до відновлення миру" в Європі.

За його словами, Берлін буде підтримувати Україну "доти, доки це буде необхідно".

Шольц сказав, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включно з потенційним конфліктом між Росією і НАТО, є тактика "ефективного стримування". Він також закликав до розбудови сильної європейської оборонної промисловості.

"Тому ми більше інвестуємо у власну безпеку та оборону разом, як європейці, щоб ніхто не наважився напасти на нас", - сказав канцлер ФРН.

Мирні переговори і ракети Taurus

Наприкінці березня Олаф Шольц заявив, що низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість з Росією.

Також глава уряду ФРН зазначив, що Німеччина зробить усе можливе, щоб запобігти війні між Росією і НАТО. Тому Берлін не відправлятиме війська в Україну і не передаватиме нашій країні далекобійні ракети Taurus.

Натомість лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстен Фрай вважає, що Шольц зрештою погодиться на постачання крилатих ракет.

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