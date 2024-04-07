Шольц роз'яснив, коли Путін завершить війну в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що російський диктатор Володимир Путін завершить війну тоді, коли зрозуміє, що її неможливо виграти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він ухвалить це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", - сказав Шольц.
Очільник німецького уряду пообіцяв, що його країна не припинить своїх зусиль з підтримки України у війні проти Росії та закликав Захід продовжувати таку підтримку.
Він нагадав, що Німеччина на сьогоднішній день виділила Києву військову підтримку на 28 млрд євро і додав, що підтримка Заходом України є "ключем до відновлення миру" в Європі.
За його словами, Берлін буде підтримувати Україну "доти, доки це буде необхідно".
Шольц сказав, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включно з потенційним конфліктом між Росією і НАТО, є тактика "ефективного стримування". Він також закликав до розбудови сильної європейської оборонної промисловості.
"Тому ми більше інвестуємо у власну безпеку та оборону разом, як європейці, щоб ніхто не наважився напасти на нас", - сказав канцлер ФРН.
Наприкінці березня Олаф Шольц заявив, що низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість з Росією.
Також глава уряду ФРН зазначив, що Німеччина зробить усе можливе, щоб запобігти війні між Росією і НАТО. Тому Берлін не відправлятиме війська в Україну і не передаватиме нашій країні далекобійні ракети Taurus.
Натомість лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстен Фрай вважає, що Шольц зрештою погодиться на постачання крилатих ракет.
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