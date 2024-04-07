Шольц разъяснил, когда Путин завершит войну в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что российский диктатор Владимир Путин завершит войну тогда, когда поймет, что ее невозможно выиграть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Война в Украине закончится в тот момент, когда президент Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение только тогда, когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя", - сказал Шольц.
Глава немецкого правительства пообещал, что его страна не прекратит своих усилий по поддержке Украины в войне против России и призвал Запад продолжать такую поддержку.
Он напомнил, что Германия на сегодняшний день выделила Киеву военную поддержку на 28 млрд евро и добавил, что поддержка Западом Украины является "ключом к восстановлению мира" в Европе.
По его словам, Берлин будет поддерживать Украину "до тех пор, пока это будет необходимо".
Шольц сказал, что лучшим способом предотвратить любую эскалацию, включая потенциальный конфликт между Россией и НАТО, является тактика "эффективного сдерживания". Он также призвал к развитию сильной европейской оборонной промышленности.
"Поэтому мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе как европейцы, чтобы никто не решился напасть на нас", - сказал канцлер ФРГ.
В конце марта Олаф Шольц заявил, что ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность с Россией.
Также глава правительства ФРГ отметил, что Германия сделает все возможное, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО. Поэтому Берлин не будет отправлять войска в Украину и не будет передавать нашей стране дальнобойные ракеты Taurus.
Зато лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Германии Торстен Фрай считает, что Шольц в конце концов согласится на поставку крылатых ракет.
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