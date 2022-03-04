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Шольц в разговоре с Путиным призвал его прекратить войну против Украины

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Берлин, Пятница 04 марта 2022 17:30
Шольц в разговоре с Путиным призвал его прекратить войну против Украины Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его немедленно прекратить войну против Украины. А также обеспечить доступ гуманитарной помощи в пострадавшие регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что Шольц и Путин провели телефонный разговор длительностью около часа. Немецкий лидер призвал его немедленно прекратить все военные действия, разрешить доступ гуманитарной помощи в районы, где идут боевые действия.

Также стороны договорились о проведении дальнейших переговоров в ближайшее время.

Напомним, ранее президент Франции Эммануель Макрон заявил, что Путин на данный момент отказывается прекращать войну против Украины. При этом французский лидер считает, что важно поддерживать диалог, чтобы избежать человеческих трагедий.

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