Шольц рассказал, какое вооружение Германия передала Украине

Германия передала для украинских бойцов часть военной помощи. Однако сейчас речь идет только о боеприпасах.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Tagesspiegel.
Он подчеркнул, что Германия изменила отношение относительно поставок оружия в Украину для защиты против российской агрессии.
Сейчас федеральное правительство направило на нужды ВСУ более 15 тонн боеприпасов, 100 тысяч ручных гранат и более 5 тысяч противотанковых мин.
Шольц добавил, что Берлин работает над процедурой передачи для Украины тяжелого вооружения. Речь идет о системе противовоздушной обороны IRIS-T, современных самоходных гаубицах и радарах слежения.
Напомним, ранее посол Германии в Украине подтвердила, что Берлин готовится предоставить Украине самоходные установки "Гепард".
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