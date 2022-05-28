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Получит ли Украина немецкие "Гепарды" и "Мардеры": ответ посла Германии

Новина українською →
Киев, Суббота 28 мая 2022 19:17
Получит ли Украина немецкие "Гепарды" и "Мардеры": ответ посла Германии Фото: посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Германия готова передать Украине тяжелое вооружение, чтобы противостоять российской агрессии. В частности, Киев получит от Берлина самоходные установки "Гепард".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Германии Анку Фельдгузен в эфире телемарафона.

"Есть два аспекта. Можно их купить напрямую у производителя, но надо, чтобы правительство дало разрешение... Я думаю, что сейчас процесс уже пошел. Они (поставки "Гепардов" Украине - ред.) уже одобрены", - сказала посол Германии.

Также Фельдгузен прокомментировала возможные поставки бронетранспортеров "Мардер". По ее словам, данная техника в Германии уже не используется и требует ремонта.

"Я не думаю, что там (в Берлине - ред.) тормозится (решение о передаче "Мардеров" - ред.). Те "Мардеры" стоят на стоянке уже 10 лет, они неспособны воевать. Их сначала надо отремонтировать, а уже потом передавать. Я деталей не знаю, но наше решение было окончательным - мы передадим тяжелое вооружение. Я думаю, что это будет", - пояснила дипломат.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что немецкое правительство блокирует поставки боевых машин пехоты (БМП) "Мардер" Украине.

В то же время посол Украины в Германии раскритиковал Берлин за такую позицию, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал оружие, которое может дать Германия.

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