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Шольц розповів, яке озброєння Німеччина передала Україні

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шальц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина передала для українських бійців частину військової допомоги. Проте наразі мова йде лише про боєприпаси.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Tagesspiegel.

Він наголосив, що Німеччина змінила ставлення стосовно постачання зброї в Україну для захисту проти російської агресії.

Наразі федеральний уряд направив на потреби ЗСУ понад 15 тонн боєприпасів, 100 тисяч ручних гранат та більше ніж 5 тисяч протитанкових мін.

Шольц додав, що Берлін працює над процедурою передачі для України важкого озброєння. Мова йде про систему протиповітряної оборони IRIS-T, сучасні самохідні гаубиці та радари стеження.

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні підтвердила, що Берлін готується надати Україні самохідні установки "Гепард".

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ГерманияЗброя в УкраїніОлаф Шольц