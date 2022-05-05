Шольц: Путин стремится восстановить древнее значение России. Наша цель - недопустить этого

По его словам, политика Путина империалистическая.

"Он видит в соседях России задний двор и хочет расширить свою территорию и применить силу для перемещения границ", - сказал Шольц.

Также канцлер добавил, что Путин неистово пытается восстановить древнее значение России в мире. Однако, он отметил, что мир меняется.

"Цель всех нас - чтобы он не выполнил свой план и чтобы Украина смогла защитить свою целостность и суверенитет", - сообщил канцлер.