Шольц: Путин стремится восстановить древнее значение России. Наша цель - недопустить этого

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что президент Владимир Путин хочет восстановить древнее значение России в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью канцлера для Die bundesregierung.
По его словам, политика Путина империалистическая.
"Он видит в соседях России задний двор и хочет расширить свою территорию и применить силу для перемещения границ", - сказал Шольц.
Также канцлер добавил, что Путин неистово пытается восстановить древнее значение России в мире. Однако, он отметил, что мир меняется.
"Цель всех нас - чтобы он не выполнил свой план и чтобы Украина смогла защитить свою целостность и суверенитет", - сообщил канцлер.
Ранее мы сообщали, что Шольц призвал Путина прекратить войну в Украине и вывести войска.
Также мы писали, что Шольц назвал условие для снятия с России санкций.
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