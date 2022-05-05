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Шольц: Путин стремится восстановить древнее значение России. Наша цель - недопустить этого

Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что президент Владимир Путин хочет восстановить древнее значение России в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью канцлера для Die bundesregierung.

По его словам, политика Путина империалистическая.

"Он видит в соседях России задний двор и хочет расширить свою территорию и применить силу для перемещения границ", - сказал Шольц.

Также канцлер добавил, что Путин неистово пытается восстановить древнее значение России в мире. Однако, он отметил, что мир меняется.

"Цель всех нас - чтобы он не выполнил свой план и чтобы Украина смогла защитить свою целостность и суверенитет", - сообщил канцлер.

Ранее мы сообщали, что Шольц призвал Путина прекратить войну в Украине и вывести войска.

Также мы писали, что Шольц назвал условие для снятия с России санкций.

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