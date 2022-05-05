Шольц: Путін прагне відновити стародавнє значення Росії. Наша мета - недопустити цього

За його словами, політика Путіна імперіалістична.

"Він бачить у сусідах Росії задній двір та хоче розширити свою територію та застосувати силу для переміщення кордонів", - сказав Шольц.

Також канцлер додав, що Путін несамовито намагається відновити стародавнє значення Росії у світі. Однак, він зазначив, що світ змінюється.

"Мета всіх нас - щоб він не виконав свій план і щоб Україна змогла захистити свою цілісність і суверенітет", - повідомив канцлер.