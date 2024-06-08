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Шольц: Путін має нарешті визнати, що Україна не стане на коліна

Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін має прийняти те, що Україна ніколи не стане на коліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького канцлера Олафа Шольца.

"Україна сильна і не буде поставлена на коліна, не дозволить змусити себе капітулювати. Путін повинен нарешті визнати це. Для України може бути тільки справедливий мир", - наголосив Шольц.

Він підкреслив, що союзники Києва невтомно працюють заради цього справедливого миру.

Допомога від Німеччини

Нагадаємо, що Німеччина була однією з перших країн яка почала надавати Україні допомогу. Попри те, що тривалий час Берлін менш активно надавав Києву військову підтримку нині ситуація значно змінилась.

Попри допомогу в військовій сфері Німеччина також підтримує Україну і в гуманітарній допомозі.

Крім того, ми повідомляли, що наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та виступить у Бундестазі.

До слова, 6 червня під час виступу у Бундестазі канцлер ФРН Олаф Шольц пояснив нещодавній дозвіл для України бити німецьким озброєнням по території РФ.

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Олаф ШольцВійна Росії проти України