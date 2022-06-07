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Шольц о продовольственном кризисе: результат войны Путина

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Германии подчеркнули, что Россия является главным виновником надвигающегося голода в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца в Twitter.

"В надвигающемся глобальном кризисе голода виновата Россия, это следствие путинской войны", - подчеркнул глава немецкого правительства.

По словам Шольца, страны Запада совместно с ООН сейчас ведут работу над тем, чтобы возобновить экспорт зерна из Украины.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что продовольственный кризис возник из-за нарушения логистических цепочек, а также финансовой политики западных стран.

Также мы писали, что, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, главной причиной мирового дефицита зерна является вторжение России в Украину. Санкции Запада никак не связаны с приближающимся массовым голодом.

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Владимир ПутинРоссийская Федерацияпродовольственный кризисОлаф ШольцВойна России против Украины