ru ua
Вс, 05 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия является главным виновником мирового дефицита зерна, - Боррель

Новина українською →
Воскресенье 05 июня 2022 17:27
Россия является главным виновником мирового дефицита зерна, - Боррель Фото: высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Главной причиной мирового дефицита зерна является вторжение России в Украину. Санкции Запада никак не связаны с приближающимся массовым голодом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Twitter.

"Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна и вместо прекращения своей агрессии активно стремится переложить ее на международные санкции", - написал Боррель.

По его словам, ограничения, которые ввели страны ЕС, не влияют на российскую сельскохозяйственную продукцию и ее транспортировку.

"Санкции ЕС направлены против способности России продолжать войну. Они не нацелены на пшеницу", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что союзники Украины должны помочь в разблокировке морских портов и ускорить поставки оружия для ВСУ. Это позволит предотвратить мировой продовольственный кризис.

Также мы писали, что, по словам Ермака, наиболее действенный способ для разблокирования украинских портов - сопровождение кораблей под военным конвоем стран партнеров. Это одна из самых больших гарантий безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Европа продовольственный кризис Война России против Украины
NEWS
На фронте получил тяжелое ранение адвокат Маси Найем
На фронте получил тяжелое ранение адвокат Маси Найем
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине