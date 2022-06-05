Россия является главным виновником мирового дефицита зерна, - Боррель
Главной причиной мирового дефицита зерна является вторжение России в Украину. Санкции Запада никак не связаны с приближающимся массовым голодом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Twitter.
"Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна и вместо прекращения своей агрессии активно стремится переложить ее на международные санкции", - написал Боррель.
По его словам, ограничения, которые ввели страны ЕС, не влияют на российскую сельскохозяйственную продукцию и ее транспортировку.
"Санкции ЕС направлены против способности России продолжать войну. Они не нацелены на пшеницу", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что союзники Украины должны помочь в разблокировке морских портов и ускорить поставки оружия для ВСУ. Это позволит предотвратить мировой продовольственный кризис.
Также мы писали, что, по словам Ермака, наиболее действенный способ для разблокирования украинских портов - сопровождение кораблей под военным конвоем стран партнеров. Это одна из самых больших гарантий безопасности.
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