Россия является главным виновником мирового дефицита зерна, - Боррель

Главной причиной мирового дефицита зерна является вторжение России в Украину. Санкции Запада никак не связаны с приближающимся массовым голодом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Twitter.

"Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна и вместо прекращения своей агрессии активно стремится переложить ее на международные санкции", - написал Боррель.

По его словам, ограничения, которые ввели страны ЕС, не влияют на российскую сельскохозяйственную продукцию и ее транспортировку.

"Санкции ЕС направлены против способности России продолжать войну. Они не нацелены на пшеницу", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.