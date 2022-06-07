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Шольц про продовольчу кризу: результат війни Путіна

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині підкреслили, що Росія є головним винуватцем наближення голоду у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца у Twitter.

"У глобальній кризі голоду, яка насувається, винна Росія, це наслідок путінської війни", - підкреслив глава німецького уряду.

За словами Шольца, країни Заходу спільно з ООН зараз працюють над тим, щоб відновити експорт зерна з України.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що продовольча криза виникла через порушення логістичних ланцюжків, а також фінансову політику західних країн.

Також ми писали, що, за словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, головною причиною світового дефіциту зерна є вторгнення Росії до України. Санкції Заходу ніяк не пов'язані з масовим голодом, що наближається.

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Володимир ПутінРосійська Федераціяпродовольственный кризисОлаф ШольцВійна Росії проти України