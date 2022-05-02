Шольц призвал Путина прекратить войну в Украине и вывести войска

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина прекратить вторжение на территорию Украины. Заявил о важности достичь наилучшего будущего не ведя друг с другом войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Во время выступления на пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Шольц заявил, что мир должен достичь лучшего будущего вместе, не ведя друг против друга войны, а также обеспечивая экономический и совместное развитие.
Канцлер обратился и к Путину, призвав его прекратить войну и попытки изменить границы Украины.
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