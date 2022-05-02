Шольц закликав Путіна припинити війну в Україні та вивести війська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав президента Росії Володимира Путіна припинити вторгнення на територію України. Заявив про важливість досягти найкращого майбутнього не ведучи одне з одним війни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час виступу на пресконференції Берліні з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, Шольц заявив, що світ повинен досягти кращого майбутнього разом, не ведучи один проти одного війни, а також забезпечуючи економічний та спільний розвиток.
Канцлер звернувся й до Путіна, закликавши його припинити війну та спроби змінити кордони України.
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