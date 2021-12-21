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Шольц призвал Путина к деэскалации на границе с Украиной

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил обеспокоенность увеличением российских войск на границе с Украиной. Он призвал российского лидера к срочной деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта.

"Канцлер Олаф Шольц сегодня в телефонном разговоре с президентом Путиным выразил обеспокоенность усилением военного присутствия России рядом с Украиной", - отметил Хебештрайт.

Он добавил, что канцлер призвал Путина к срочной деэскалации на украинской границе.

В ходе беседы лидеры также обсудили реализацию минских соглашений и необходимость продолжения переговоров в нормандском формате. Шольц и Путин договорились продолжить диалог.

Напомним, Кремль также опубликовал релиз о переговорах Шольца и Путина. Там отсутствует упоминание заявления немецкого канцлера.

Отметим, ранее Шольц заявил о поддержке Украины в случае вторжения России.

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