Шольц закликав Путіна до деескалації на кордоні з Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним висловив стурбованість збільшенням російських військ на кордоні з Україною. Він закликав російського лідера до термінової деескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Хебештрайта.
"Канцлер Олаф Шольц сьогодні в телефонній розмові з президентом Путіним висловив стурбованість посиленням військової присутності Росії поруч з Україною", - зазначив Хебештрайт.
Він додав, що канцлер закликав Путіна до термінової деескалації на українському кордоні.
В ході бесіди лідери також обговорили реалізацію Мінських угод і необхідність продовження переговорів у нормандському форматі. Шольц і Путін домовилися продовжити діалог.
Нагадавши, Кремль також опублікував реліз про переговори Шольца і Путіна. Там відсутня згадка заяви німецького канцлера.
Зазначимо, раніше Шольц заявив про підтримку України у разі вторгнення Росії.