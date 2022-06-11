Шольц призвал Болгарию разблокировать вступление Северной Македонии в ЕС

Сообщается, что Шольц на пресс-конференции в Болгарии с премьером Кириллом Петковым заявил, что чувствует готовность ЕС к расширению после вторжения России в Украину.

"Я вижу шансы на прогресс. Мы останемся в тесном контакте в ближайшие дни", - отметил он.

В свою очередь Петков повторил, что Северная Македония должна выполнить три условия, связанные с историческими и культурными спорами между странами, и призвал Брюссель гарантировать их выполнение.