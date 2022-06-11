Шольц закликав Болгарію розблокувати вступ Північної Македонії до ЄС

Повідомляється, що Шольц на прес-конференції в Болгарії з прем'єром Кирилом Петковим заявив, що відчуває готовність ЄС до розширення після вторгнення Росії в Україну.

"Я бачу шанси на прогрес. Ми залишимося в тісному контакті в найближчі дні", - зазначив він.

У свою чергу Петков повторив, що Північна Македонія має виконати три умови, пов'язані з історичними та культурними суперечками між країнами, і закликав Брюссель гарантувати їх виконання.