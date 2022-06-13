Шольц признал наличие проблем при отказе от нефти и газа из РФ, - Handelsblatt

Издание со ссылкой на источники пишет, что Шольц удивил других лидеров подробным докладом об энергетической дилемме Германии.

"На предыдущих встречах лидеров ЕС он всегда был неразговорчив. Но теперь он был конкретным. Шольц заверил, что федеральное правительство делает все возможное, чтобы как можно быстрее снизить зависимость от российской нефти и газа. Однако это требует времени, есть серьезные практические проблемы", - пишет газета.

Также сообщается, что одной из таких проблем является нефтеперерабатывающий завод в Шведте (Бранденбург), который принадлежит немецкой "Роснефти". Этот завод перерабатывает только российскую нефть и снабжает топливом большую часть восточной Германии, включая аэропорт Берлина.

"Пока, несмотря на интенсивные усилия, федеральному правительству не удалось обеспечить работу НПЗ без российской нефти", - отмечает Handelsblatt.