Шольц визнав наявність проблем при відмові від нафти і газу з РФ, - Handelsblatt

Видання з посиланням на джерела пише, що Шольц здивував інших лідерів докладною доповіддю про енергетичну дилему Німеччини.

"На попередніх зустрічах лідерів ЄС він завжди був неговіркий. Але тепер він був конкретним. Шольц запевнив, що федеральний уряд робить все можливе, щоб якомога швидше знизити залежність від російської нафти і газу. Однак це вимагає часу, є серйозні практичні проблеми", - пише газета.

Також повідомляється, що однією з таких проблем є нафтопереробний завод в Шведте (Бранденбург), який належить німецькій "Роснефти". Цей завод переробляє тільки російську нафту і постачає паливом більшу частину східної Німеччини, включаючи аеропорт Берліна.

"Поки, незважаючи на інтенсивні зусилля, федеральному уряду не вдалося забезпечити роботу НПЗ без російської нафти", - зазначає Handelsblatt.