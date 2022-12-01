Шольц допустив повернення до довоєнного "мирного порядку" з РФ і назвав умову

"Ми можемо повернутися до мирного порядку, який працював (до повномасштабної війни в Україні - ред.), і зробити його знову безпечним, якщо в Росії є готовність повернутися до цього мирного порядку", - зазначив він.

При цьому канцлер підкреслив, що про партнерство вже не йдеться, оскільки Росія "зіпсувала мирний порядок, над яким у Європі працювали кілька десятиліть".

"Ми повинні повернутися до угод, які ми мали в останні десятиліття і які були основою миру та порядку безпеки в Європі. І для Росії це також означає, що вона визнає, що існують відкриті суспільства, демократії, які обрали зовсім інший шлях у питанні того, як вони керуються і як вони приваблюють людей", - додав Шольц.