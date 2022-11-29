Німеччина передасть Україні 350 генераторів і 56 млн євро на ремонт енергетичних об’єктів

Уряд Німеччини надає Україні 56 мільйонів євро на ремонт об’єктів енергетичної системи, а також понад 350 генераторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

"Наразі федеральний уряд надав короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури у розмірі приблизно 56 мільйонів євро, а також Німеччина надає понад 350 генераторів", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що цей пакет допомоги обговорили по телефону у вівторок, 29 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський. Окрім цього, вони говорили щодо політичної, військової та гуманітарної ситуації в українській державі.

Також повідомляється, що Зеленський розповів Олафу про наслідки ударів росії по цивільній інфраструктурі, на що Олаф відповів, що цей пакет - короткострокова допомога. Також він заявив про підтримку і подальшу допомогу в протиповітряній обороні.