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Шольц прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля прибыл в Киев, где он сегодня проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщили в Офисе президента, после переговоров Шольц и Зеленский проведут встречу с представителями СМИ, ориентировочно в 14:20.

После Украины Шольц отправится в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в Германии думают над тем, какую именно оборонительную помощь можно оказать Украине.

Отметим, представители МИД Германии, Франции и Канады обсудили позиции, которые касаются визита Олафа Шольца в Украину.

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Владимир ЗеленскийОлаф Шольц