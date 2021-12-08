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Шольц попередив РФ про наслідки для "Північного потоку-2" у разі вторгнення в Україну

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Берлін, Середа 08 грудня 2021 19:14
Шольц попередив РФ про наслідки для "Північного потоку-2" у разі вторгнення в Україну Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для "Північного потоку-2" у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Post.

"У нас дуже чітке уявлення. Ми хочемо, щоб всі поважали цілісність кордонів", - сказав Шольц, відповідаючи на питання, чи готова Німеччина використовувати "Північний потік-2" для чинення тиску на Росію в разі вторгнення в Україну.

При цьому канцлер наголосив, що потрібно робити все, щоб не допустити порушення кордонів, і якщо цього не станеться, то будуть наслідки.

Нагадаємо, 8 грудня Олаф Шольц та нова урядова коаліція Німеччини склали присягу та офіційно приступили до виконання своїх обов'язків.

Зазначимо, раніше в Держдепартаменті США заявили про готовність Німеччини вжити заходів проти "Північного потоку-2", якщо Росія вторгнеться в Україну.

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Російська Федерація Германия Північний потік-2 Олаф Шольц
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