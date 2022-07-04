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Шольц попередив німців про тривалу економічну кризу

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Берлін, Понеділок 04 липня 2022 18:52
Шольц попередив німців про тривалу економічну кризу Фото: канцлер Німеччини Олаф Шальц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Економічна криза в Німеччині може затягнутися. Тому громадян закликали підготуватися до подальшого зростання цін.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.

Складна економічна ситуація була викликана наслідками пандемії коронавірусу та війною в Україні. В результаті через інфляцію різко подорожчали товари і виник дефіцит, а також зросли ціни на енергію.

На зустрічі з представниками профспілкою Шольц попередив, що криза в країні навряд чи закінчиться через кілька місяців. Канцлер назвав ситуацію "історичним викликом" і закликав готуватися до можливого погіршення ситуації.

Нагадаємо, у Німеччині активували режим тривоги через скорочення запасів і поставок газу. Жителів попередили про те, що ціни на газ можуть зрости.

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