Шольц попередив німців про тривалу економічну кризу

Економічна криза в Німеччині може затягнутися. Тому громадян закликали підготуватися до подальшого зростання цін.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit .

Складна економічна ситуація була викликана наслідками пандемії коронавірусу та війною в Україні. В результаті через інфляцію різко подорожчали товари і виник дефіцит, а також зросли ціни на енергію.

На зустрічі з представниками профспілкою Шольц попередив, що криза в країні навряд чи закінчиться через кілька місяців. Канцлер назвав ситуацію "історичним викликом" і закликав готуватися до можливого погіршення ситуації.