Германия призвала Евросоюз отменить принцип единогласия во внешней политике
В Германии считают, что Евросоюзу нужно принять реформы для того, чтобы подготовится к расширению блока. В частности, необходимо отменить единогласное принятие решений.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Германии в Twitter, об этом заявила глава немецкого дипломатического ведомства Анналена Бербок.
"Если мы хотим продолжить развивать и расширять Европейский союз, то не можем просто доставить еще три стула в круг. Нужно углубить и реформировать ЕС", - подчеркнула Бербок.
Бербок отмечает, что в первую очередь Евросоюзу необходимо отказаться от принципа единогласного решения во внешней политике.
Также она призвала поскорее начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о членстве в блоке.
"Это то, что мы пообещали, и мы не можем дальше держать страны Западных Балкан на этом же этапе", - заявила глава МИД Германии.
Напомним, ранее премьер-министр Италии Марио Драги призвал ЕС отказаться от принципа единогласия в отношении внешнеполитических решений и подготовиться к изменениям договора после вторжения России в Украину. Это необходимо для принятия эффективных мер против агрессора.
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