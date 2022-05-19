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Шольц предложил ЕС фонд солидарности на миллиарды евро для восстановления Украины

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Берлин, Четверг 19 мая 2022 11:01
Шольц предложил ЕС фонд солидарности на миллиарды евро для восстановления Украины Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (gettyimages.com)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз должен подготовиться к восстановлению Украины после войны, создав фонд солидарности. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на эти цели потребуются миллиарды евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обращаясь к парламенту Германии перед встречей лидеров ЕС, Шольц сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон был прав в том, что вступление Украины в ЕС не будет вопросом нескольких месяцев или лет, а это означает, что тем более важно сосредоточиться на прагматичной, немедленной поддержке.

"Восстановление разрушенной инфраструктуры и оживление украинской экономики обойдутся в миллиарды", - сказал он.

По его словам, ЕС должен начать "закладывать основу для фонда солидарности, финансируемого за счет взносов ЕС и его партнеров".

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предлагает создать платформу для реконструкции Украины с участием государств-членов ЕС, международных доноров, финансовых учреждений и других партнеров.

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