Шольц запропонував ЄС фонд солідарності на мільярди євро для відновлення України
Європейський союз повинен підготуватися до відновлення України після війни, створивши фонд солідарності. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на ці цілі будуть потрібні мільярди євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Звертаючись до парламенту Німеччини перед зустріччю лідерів ЄС, Шольц сказав, що президент Франції Еммануель Макрон мав рацію в тому, що вступ України до ЄС не буде питанням декількох місяців або років, а це означає, що тим більше важливо зосередитися на прагматичній, негайній підтримці.
"Відновлення зруйнованої інфраструктури і пожвавлення української економіки обійдуться в мільярди", - сказав він.
За його словами, ЄС повинен почати "закладати основу для фонду солідарності, що фінансується за рахунок внесків ЄС і його партнерів".
Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія пропонує створити платформу для реконструкції України за участю держав-членів ЄС, міжнародних донорів, фінансових установ та інших партнерів.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.