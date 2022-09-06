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Шольц предлагает распределить между странами задачи по помощи Украине

Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за то, чтобы распределить задачи между государствами, которые оказывают военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeinen.

"В случае военной помощи определенное разделение труда имеет смысл. Германия, например, могла бы сделать упор на противовоздушной обороне и артиллерии", - заявил Шольц.

Также канцлер прокомментировал отсутствие поставок боевых танков и боевых самолетов Украине. Шольц считает, что Германия поддерживает Украину всем, что нужно для самообороны. Также он сказал, что Германия не планирует действовать одна, и будем тесно координировать наши действия с союзниками.

Шольц подчеркнул, что Германия и ее союзники поддерживают усилия Украины по защите своей целостности и суверенитета.

Напомним, что члены НАТО начали собирать зимнюю форму для ВСУ. Германия также планирует присоединиться к этому процессу.

Также, ВСУ получили от Германии современные противобортовые мины. Военные уже удачно используют их на поле боя.

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