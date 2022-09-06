Шольц предлагает распределить между странами задачи по помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за то, чтобы распределить задачи между государствами, которые оказывают военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeinen .

"В случае военной помощи определенное разделение труда имеет смысл. Германия, например, могла бы сделать упор на противовоздушной обороне и артиллерии", - заявил Шольц.

Также канцлер прокомментировал отсутствие поставок боевых танков и боевых самолетов Украине. Шольц считает, что Германия поддерживает Украину всем, что нужно для самообороны. Также он сказал, что Германия не планирует действовать одна, и будем тесно координировать наши действия с союзниками.

Шольц подчеркнул, что Германия и ее союзники поддерживают усилия Украины по защите своей целостности и суверенитета.