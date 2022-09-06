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Шольц пропонує розподілити між країнами задачі по допомозі Україні

Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився за те, щоб розподілити завдання між державами, які надають військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeinen.

"У разі військової допомоги певний поділ праці має сенс. Німеччина, наприклад, могла б зробити упор на протиповітряній обороні та артилерії", - заявив Шольц.

Також канцлер прокоментував відсутність постачання бойових танків та бойових літаків Україні. Шольц вважає, що Німеччина підтримує Україну всім, що потрібне для самооборони. Також він сказав, що Німеччина не планує діяти одна, та тісно координуватиме свої дії із союзниками.

Шольц наголосив, що Німеччина та її союзники підтримують зусилля України щодо захисту своєї цілісності та суверенітету.

Нагадаємо, що члени НАТО почали збирати зимову форму для ЗСУ. Німеччина також планує долучитись до цього процесу.

Також, ЗСУ отримали від Німеччини сучасні протибортові міни. Військові вже вдало використовують їх на полі бою.

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