ua ru
Сб, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ получили от Германии современную противобортовую мину: как она работает

Новина українською →
Украина, Суббота 03 сентября 2022 20:41
ВСУ получили от Германии современную противобортовую мину: как она работает Фото: ВСУ получили от Германии современную противобортовую мину (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкие противобортовые мины DM22 активно используются украинскими военными в боях с российскими оккупантами. ВСУ продемонстрировали, какие есть преимущества у этого оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Группировки объединенных сил.

Военные получили новые немецкие противобортовые мины DM22. Такое оружие помогает украинской армии уничтожать технику российских оккупантов.

"Эти мины спалили уже десятки танков и бронированных машин", - отметили военные.

На мине есть оптоволокно, на которое наезжает вражеская техника, далее теряется связь и мина срабатывает. Советские мины, которыми пользуются ВСУ, являются менее эффективными и не уничтожают вражескую технику полностью.

DM22 устанавливают и маскируют вдоль дорог перпендикулярно предполагаемой траектории движения вражеской техники. В процессе установки мину можно запрограммировать на 40 дней ожидания. Наведение происходит с помощью предварительно установленного прицела. При этом расчет идет на удар в борт, где толщина брони значительно меньше, чем в лобовой части.

Граната способна пробить броню в несколько сотен миллиметров толщиной. Экипаж подбитой машины с высокой вероятностью испытывает множественные травмы: ожоги, контузии, ранения осколками. Кроме того, попадание кумулятивной струи в заброневое пространство боевой машины может спровоцировать пожар или же мгновенный взрыв боекомплекта.

Напомним, что десантники уничтожили два российских танка и живую силу противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Война в Украине
NEWS
РФ пытается наступать на Бахмут и Авдеевку, все атаки отбиты: сводка Генштаба
РФ пытается наступать на Бахмут и Авдеевку, все атаки отбиты: сводка Генштаба
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"