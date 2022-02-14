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Шольц о поставке оружия Украине: будут новые результаты, мы скажем

Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство прорабатывает вопрос поставки вооружения Украине. При этом он подчеркнул, что когда будут результаты - Берлин сообщит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Шольца и Зеленского.

"Вы знаете об отношении Германии в вопросе поставок оружия. Вы знаете, что мы и так самый большой финансовый донор для Украины. Этот вопрос мы прорабатываем снова и снова, если что-то изменится – мы вам сообщим", - заявил Шольц.

Напомним, сегодня в Киев с рабочим визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц.

По данным немецкого агентства DPA, накануне визита Шольца в Киев, в Германии задумались, какую оборонительную помощь можно оказать Украине, но поставки летального оружия не обсуждаются.

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ГерманияОлаф ШольцОружие в Украине