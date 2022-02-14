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Шольц про постачання зброї Україні: будуть нові результати, ми скажемо

Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що уряд опрацьовує питання постачання озброєння Україні. При цьому він підкреслив, що коли будуть результати-Берлін повідомить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Шольца і Зеленського.

"Ви знаєте про ставлення Німеччини в питанні поставок зброї. Ви знаєте, що ми і так найбільший фінансовий донор для України. Це питання ми опрацьовуємо знову і знову, якщо щось зміниться – ми вам повідомимо", - заявив Шольц.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з робочим візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За даними німецького агентства DPA, напередодні візиту Шольца до Києва, у Німеччині задумалися, яку оборонну допомогу можна надати Україні, але поставки летальної зброї не обговорюються.

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